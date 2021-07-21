‘Yaz kızım yaz 21, yaş 46’ Ebru Cündübeyoğlu’ndan 46’ncı yaşına özel bikinili paylaşımlar! Genç kızlara taş çıkarttı… Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 46'ncı yaşını kutlayan eski Türkiye güzeli Ebru Cündübeyoğlu, bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği iddialı pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ile dikkat çeken ünlü oyuncu için 'Yıllara meydan okuyor', 'Yıllar Ebru'yu teğet geçmiş' yorumları yapıldı. İşte Ebru Cündübeyoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...