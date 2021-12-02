Yasmin Erbil’den derin dekolteli pozlar! Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen genç oyuncu, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir pozu Instgaram sayfasında yayınladı. Daha önce kızının dekoltesini sansürleyerek yayınlayan Mehmet Ali Erbil'den de yorum gecikmedi. İşte Yasmin Erbil'in paylaşımı ve Mehmet Ali Erbil'in yorumu...