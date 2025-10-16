Yabancı Damat’ın Mustafa’sı Memik Dede’yi anlattı: Her şeye yetişen adamdı
Türk sinemasının ve televizyon dünyasının efsane isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayata veda etti. “Yabancı Damat” dizisindeki Memik Dede ve “İkinci Bahar”daki Zülfikar Ağa karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Güzelbeyoğlu’nun vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.
"Yabancı Damat"ta Mustafa karakterini canlandıran çocuk oyuncu Ozan Uğurlu, yıllar önce paylaştığı bir videoda Güzelbeyoğlu'nu anlatarak onun çalışkanlığını ve üretkenliğini gözler önüne sermişti. Uğurlu, "Arif abi hem sete geliyor, hem tiyatroda oynuyor, hem mahkemede bilirkişilik yapıyor, hem mimarlık yapıyor, hem de beş köpeğe bakıyordu" sözleriyle usta sanatçıya duyduğu hayranlığı dile getirmişti.