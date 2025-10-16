PODCAST CANLI YAYIN
Yabancı Damat’ın Mustafa’sı Memik Dede’yi anlattı: Her şeye yetişen adamdı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının efsane isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayata veda etti. “Yabancı Damat” dizisindeki Memik Dede ve “İkinci Bahar”daki Zülfikar Ağa karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Güzelbeyoğlu’nun vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

"Yabancı Damat"ta Mustafa karakterini canlandıran çocuk oyuncu Ozan Uğurlu, yıllar önce paylaştığı bir videoda Güzelbeyoğlu'nu anlatarak onun çalışkanlığını ve üretkenliğini gözler önüne sermişti. Uğurlu, "Arif abi hem sete geliyor, hem tiyatroda oynuyor, hem mahkemede bilirkişilik yapıyor, hem mimarlık yapıyor, hem de beş köpeğe bakıyordu" sözleriyle usta sanatçıya duyduğu hayranlığı dile getirmişti.

Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!

