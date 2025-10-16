Yabancı Damat’ın Mustafa’sı Memik Dede’yi anlattı: Her şeye yetişen adamdı

"Yabancı Damat"ta Mustafa karakterini canlandıran çocuk oyuncu Ozan Uğurlu, yıllar önce paylaştığı bir videoda Güzelbeyoğlu'nu anlatarak onun çalışkanlığını ve üretkenliğini gözler önüne sermişti. Uğurlu, "Arif abi hem sete geliyor, hem tiyatroda oynuyor, hem mahkemede bilirkişilik yapıyor, hem mimarlık yapıyor, hem de beş köpeğe bakıyordu" sözleriyle usta sanatçıya duyduğu hayranlığı dile getirmişti.