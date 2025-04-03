Volkan Konak’ın 2019’daki sözleri yürek yaktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Volkan Konak, 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine Trabzon Maçka’da babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak’ın vefatının ardından ortaya çıkan sözleri ise dikkat çekti. Konak’ın 2019’daki Almanya konseri sırasında sarf ettiği sözleri, acı bir tesadüf olarak yürekleri burktu.