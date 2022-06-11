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Vagner Love ve Robinho'nun cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Seks kaseti dolaşıma girdi! Ünlü cinsel film yıldızı Pamela Butt isyan etti

Vagner Love ve Robinho'nun cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Seks kaseti dolaşıma girdi! Ünlü cinsel film yıldızı Pamela Butt isyan etti
11.06.2022 18:42

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'Karışık bir aşk hikayesi'

Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giyen Vagner Love'un ünlü cinsel film yıldızı Pamela Butt ile çekilen ilişki görüntüleri daha önce sızdırılmıştı. Butt, kendi açıklamalarından sonra varlığından haberdar olunan kasetin dolaşıma girmesine isyan etti.

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Türkiye'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten forvet oyuncusu Wagner Love'un geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan cinsel ilişki kasedi büyük yankı uyandırmıştı. Türk basınında geniş bir yer bulmayan bu olay, yıllar sonra görüntülerdeki Pamela Butt'un açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

DOLAŞIMA GİRMESİNE İSYAN ETTİ
Brezilya'da geniş bir kesim tarafından tanınan cinsel içerikli film yıldızı Pamela Butt, özel görüntülerinin internet üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasının yanlış olduğunu savundu.

Beşiktaşlı eski futbolcu Love'nin cinsel ilişki kasetinin sızdırılmasına görüntülerdeki ünlü kadın isyan etti

"ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ"
Pamela Butt, kamera önünde cinsel ilişkiye girdiği zaman yüklü paralar aldığını fakat bu durumun farklı olduğunu söyledi. İki Pamela olduğunu söyleyen ünlü isim, bu olayda özel hayatının kirletildiğini dile getirdi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Love'nin cinsel ilişki kasetinin sızdırılmasına görüntülerdeki ünlü kadın isyan etti

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