Usta oyuncu Işıl Yücesoy anneanne oldu! ‘’ Anneanne seni çok bekledi’’

Işıl Yücesoy anneanne oldu! Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı… Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy'un Amerika'da öğretim görevlisi olan kızı Meneviş anne oldu. Işıl Yücesoy ise torunuyla geçirdiği keyifli anlara ait bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yoğun ilgi görürken Yücesoy'un gözlerden sakındığı kızı merak konusu oldu. Yücesoy'un Amerika'da yaşayan kızını görenler ise ikili arasındaki benzerliğe şaştı kaldı. İşte detaylar…

Oyuncu Işıl Yücesoy'un Amerika'da öğretim görevlisi olan kızı Meneviş anne oldu. Işıl Yeşilsoy ise torunuyla geçirdiği keyifli anlara ait bir videoyu "Bin şükür" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Söz konusu videoda torununa "Anneanne seni çok bekledi oğlum" diye seslenen Yücesoy, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.