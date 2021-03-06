Güzel oyuncu Esra Bilgiç’in çocukluk halini görenler inanamadı

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip, ayrıldı. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesinde sahip olan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğraflarını görenler, 'O zamandan güzelmiş' yorumları yapıyor. İşte Esra Bilgiç'in çocukluk hali...