Günlerdir deprem bölgesinde çalışmalar yürüten şef Mehmet Yalçınkaya, sözleriyle adeta hayat dersi verdi. Yalçınkaya, "Sizi burada en çok etkileyen şey neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bir adam geldi 3 tane Mercedes'i , bir tane binası , bir tane fabrikası varmış. Bunların hepsi gitmiş. Bizden bir kilo pirinç istiyordu. Dünya bu kadar işte."

Bölge halkının yüce gönüllüğü karşısında ünlü şef, sözlerini sürdürdü: "Zeytinyağı dağıtırken teyzenin biri 'Evladım zeytin ağaçlarımız var, bize zeytinyağı verme' dedi. O çok etkiledi beni. Çocuklar da bizi çok etkiliyor. Dünyaya bakış açım değişti"

Yalçınkaya, "Çok afetlere gittim, yardımlar yaptım ama burası başka bir şey" dedi.