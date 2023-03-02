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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya sözleriyle adeta hayat dersi verdi! "Sizi burada en çok etkileyen şey neydi?" sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya sözleriyle adeta hayat dersi verdi! "Sizi burada en çok etkileyen şey neydi?" sorusunu bakın nasıl yanıtladı
02.03.2023 14:42

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Günlerdir deprem bölgesinde çalışmalar yürüten şef Mehmet Yalçınkaya, sözleriyle adeta hayat dersi verdi. Yalçınkaya, "Sizi burada en çok etkileyen şey neydi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Günlerdir deprem bölgesinde çalışmalar yürüten şef Mehmet Yalçınkaya, sözleriyle adeta hayat dersi verdi. Yalçınkaya, "Sizi burada en çok etkileyen şey neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bir adam geldi 3 tane Mercedes'i , bir tane binası , bir tane fabrikası varmış. Bunların hepsi gitmiş. Bizden bir kilo pirinç istiyordu. Dünya bu kadar işte."

Bölge halkının yüce gönüllüğü karşısında ünlü şef, sözlerini sürdürdü: "Zeytinyağı dağıtırken teyzenin biri 'Evladım zeytin ağaçlarımız var, bize zeytinyağı verme' dedi. O çok etkiledi beni. Çocuklar da bizi çok etkiliyor. Dünyaya bakış açım değişti"

Yalçınkaya, "Çok afetlere gittim, yardımlar yaptım ama burası başka bir şey" dedi.

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