Ünlü oyuncu Burcu Özberk'e yağ yaktıran diyet listesi ortaya çıktı! Fit vücudunu meğer bu formülle korumuş...

KETOJENİK DİYET İÇİN ÖRNEK LİSTE

Kahvaltı:

Yumurta (omlet, haşlanmış, veya tavada pişirilmiş) Avokado dilimleri Domates ve ıspanak salatası Peynir dilimleri (örneğin, cheddar veya mozzarella) Zeytinyağı veya avokado yağı ile yapılmış kahve veya çay

Ara Öğün:

Fındık veya badem Taze kesilmiş sebzeler (örneğin, salatalık, kereviz)

Öğle Yemeği:

Izgara tavuk, balık veya et (tercihen yağlı balıklar ve yağlı etler) Zeytinyağlı yeşil salata (marullar, roka, taze nane) Avokado dilimleri Zeytinyağı veya avokado yağı ile yapılmış sos Hindistancevizi sütü içeren bir keto smoothie (hindistancevizi sütü, avokado, donmuş yaban mersini)

Akşam Yemeği:

Izgara sebzeler (kabak, biber, brokoli) Tavuk, balık veya et (tercihen yağlı balıklar ve yağlı etler) Zeytinyağı veya avokado yağı ile yapılmış sos Ceviz içeren yeşil salata

İçecekler:

Su (bol miktarda) Siyah kahve veya yeşil çay (şeker ilavesiz) İsteğe bağlı olarak keto dostu içecekler (örneğin, keto limonata)

Bu sadece bir örnek ketojenik diyet listesidir. Herkesin ihtiyaçları farklı olduğundan, diyetinizi kişisel tercihlerinize ve sağlık durumunuza uygun olarak ayarlamak önemlidir. Ayrıca, bir sağlık profesyoneli ile görüşerek ve gerektiğinde onların önerilerine uyarak ketojenik diyeti uygulamak daha güvenli olabilir.