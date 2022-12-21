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Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı

Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı
21.12.2022 09:02 - Son Güncelleme: 21.12.2022 09:02

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Kadrosunda İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Sevilay karakterini canlandıran Ayça İnci, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilen oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yeşilçam yıldızı Bilal İnci'nin torunu olan Ayça İnci'nin kardeşinin de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkili için "Abla-kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumu yapıldı. İşte Ayça İnci'nin kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...

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AYÇA İNCİ VE KARDEŞİ AYÇİN İNCİ

Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Abla-kardeş olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizide...

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