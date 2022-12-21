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Seren Serengil’den hodri meydan: ‘’Bak beni tahrik etme’’

Seren Serengil’den hodri meydan: ‘’Bak beni tahrik etme’’
21.12.2022 14:09 - Son Güncelleme: 21.12.2022 14:09

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, canlı yayında köpürdü. Nedeni ise Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen Instagram hesabı ve onun paylaşımları. İşte Seren Serengil’in o açıklamaları…

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