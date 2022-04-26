Üç Kız Kardeş'in acımasız Rüçhan'ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Üç Kız Kardeş'in acımasız Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Almida Ada ve Özgü Kaya gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Reha Özcan'ın hayat verdiği Sadık karakterini iftirasıyla hastanelik eden Rüçhan'ı canlandıran Yurtsever'in sergilediği başarılı performans dikkat çekerken özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Veda Yurtsever'in eski eşi kimmiş...
26.04.2022 23:04 - Son Güncelleme: 26.04.2022 23:04
Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.
Birçok internet kullanıcısı da Yurtsever'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.