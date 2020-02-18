Tuvana Türkay ile Onur Tuna'yı görenler neye uğradığını şaşırdı: Bu kadarını da beklemezdik... 18.02.2020 17:41

Tuvana Türkay ile Onur Tuna muhabirlere röportaj verdi. 14 Şubat'ta vizyona giren 'Ağır Romantik' filminin başrol oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna önceki akşam gerçekleşen galada yaptıkları açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Onur Tuna'nın, "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Onur Tuna ve Tuvana Türkay arasında yaşanan gelişme sonrasında Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali ve Onur Tuna'nın eski hali merak konusu oldu. Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Onur Tuna'nın, "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Türkay'ın sözlerinin Onur Tuna ile aralarında soğuk rüzgarlar esmesine neden olduğu konuşuldu.

Tuvana Türkay, hakkında çıkan "Galada büyük gaf" başlıklı haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kusur, görenindir" diyen Türkay, şunları söyledi: Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir. Onur Tuna ise çıkan haberlerle ilgili sessizliğini korudu.