PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 18:57

Türkücü Ceylan ‘’kavuştum yavrularıma’’ deyip paylaştı! O anlar sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan, tercih ettiği kıyafetlerde dekolteyi de abartmasıyla sosyal medyanın diline düşmüştü. 49 yaşındaki Türkücü Ceylan'ın ne yaptığı hayranları tarafından sıkıca takip edilirken son paylaşımı duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ceylan, 1991-1992 yıllarında evli kaldığı Erhan Bozkurt ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melodi'yle kavuştu. Toronto'da anne-kızın birbirine sarıldığı esnada duygusal anlar yaşandı. İşte Ceylan ve kızı Melodi'nin o anları...

SIRADAKİ VİDEO
Mehmet Ali Erbil spor yaptığı anları paylaştı: Kilolar alındığına göre yürüyüşlere başlanmıştır
25.03.2024Pazartesi
KADİR İNANIR NASIL? Sağlık durumu ne? Başhekimden açıklama!
25.03.2024Pazartesi
Filiz Akın’ın son hali ortaya çıktı! İşte hastaneden gelen son görüntü!
25.03.2024Pazartesi
75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Boğazı sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı! Fuhuş iddiası şaşkınlık yarattı: Yaşlı kişilerle ilişkiye giriyor
25.03.2024Pazartesi
Kadir İnanır son dakika: Sağlık durumu nasıl?
25.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için... Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! 01:45
Emekliye 17-31 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş!
25.03.2024Pazartesi
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI! Güncelleme nasıl yapılır? 07:57
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI!
25.03.2024Pazartesi
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...” 00:21
Hastane odasındaki son halini paylaştı!
25.03.2024Pazartesi
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti 00:43
Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!
25.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA