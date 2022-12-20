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Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal 1984’te çekilen aile pozunu paylaştı!

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal 1984’te çekilen aile pozunu paylaştı!
20.12.2022 09:58 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:00

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Yağmur Ünal 1984'teki o kareyi ilk kez yayınladı! "Sultan" lakabıyla anılan ve oynadığı 222 filmle "Dünyanın En Çok Film Çeviren Kadın Oyuncusu" unvanına sahip olan Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Şoray, özellikle 1983-1987 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Cihan Ünal ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. 4 yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin kızları Yağmur Ünal ise yıllar sonra anne ve babasının kendisini basınla tanıştırdığı anlara ait bir pozunu yayınladı. Takipçilerini 1984 yılına götüren Yağmur Ünal'ın paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yağmur Ünal'ın Instagram'da büyük ses getiren aile pozu...

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