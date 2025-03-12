Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde dün akşam saatlerinde, sosyal medya fenomeni ve dört çocuk annesi Meltem Menteşeli (33), eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunurken, Meltem Menteşeli’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Geniş çaplı soruşturma kapsamında, Meltem Menteşeli’nin eşi ve üç kişi gözaltına alınırken, evinde bulunamayan 38 yaşındaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.