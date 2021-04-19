Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu ziyaret etti! Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile spor yorumcusu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, uzun bir süre önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşamaya başlamıştı. Ezgi Eyüboğlu ile aşklarına tam gaz devam eden Oğulcan Engin, sevgilisini Teşkilat dizi setinde ziyaret etti. Engin'in jestine kayıtsız kalmayan Eyüboğlu da sevgilisiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Engin'in annesi Seda Sayan'dan ise müstakbel gelininin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı o paylaşım…