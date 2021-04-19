RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…
19.04.2021 16:22
Ana Sayfa 07:30
Hadise ve Reza'yı 'Şuşu'...
Ana Sayfa 00:42
Balık tutmaya geldi! Hayatının...
Ana Sayfa 00:52
Dünya şokta! En büyük buzul...
Ana Sayfa 00:54
TFF'den flaş Avrupa Süper Ligi...
Ana Sayfa 01:58
70 bin liralık su borcunu...
Ana Sayfa 03:46
15 yaşındaki kız bulundu
Ana Sayfa 01:19
Sıfır otomobil fiyatları uçuşa...
Ana Sayfa 02:56
Risk haritasında son durum
Ana Sayfa 00:15
TikTok'ta Ramazan ayı skandalı
Ana Sayfa 02:07
Bakan Elvan'dan "128 milyar...
Ana Sayfa 00:24
Rusların Bayraktar TB-2...
Ana Sayfa 01:59
Glock'lu çatışma sosyeteye...

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu ziyaret etti! Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile spor yorumcusu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, uzun bir süre önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşamaya başlamıştı. Ezgi Eyüboğlu ile aşklarına tam gaz devam eden Oğulcan Engin, sevgilisini Teşkilat dizi setinde ziyaret etti. Engin'in jestine kayıtsız kalmayan Eyüboğlu da sevgilisiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Engin'in annesi Seda Sayan'dan ise müstakbel gelininin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı o paylaşım…


Magazin Videoları