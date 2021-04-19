RAMAZAN İMSAKİYE
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Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu ziyaret etti! Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile spor yorumcusu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, uzun bir süre önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşamaya başlamıştı. Ezgi Eyüboğlu ile aşklarına tam gaz devam eden Oğulcan Engin, sevgilisini Teşkilat dizi setinde ziyaret etti. Engin'in jestine kayıtsız kalmayan Eyüboğlu da sevgilisiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Engin'in annesi Seda Sayan'dan ise müstakbel gelininin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı o paylaşım…

19.04.2021 15:52 - Son Güncelleme: 19.04.2021 16:27
Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin uzun bir süre önce Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Engin, şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan sevgilisini sette ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Sevgilisinin sürprizine kayıtsız kalmayan Eyüboğlu ise Oğulcan Engin ile sette verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Kayınvalide Seda Sayan da Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun mutluluk pozuna kayıtsız kalmayarak müstakbel gelininin fotoğrafını beğendi. Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımının ardından Seda Sayan'ın oğlunun ilişkisi hakkında söyledikleri tekrar gündeme geldi.

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

'ÇOK TATLI BİR KIZ ARKADAŞI VAR'
Ezgi Eyüboğlu ile oğlu Oğulcan Engin'in ilişkisini onaylayan Seda Sayan, "Bir röportajınızda 'Tanıştığım kişiden önce TC kimlik numarası istiyorum' demiştiniz. Oğlunuza da 'Al nüfus cüzdanını kızın' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Onun gerçekten onayladığım, çok tatlı bir kız arkadaşı var ama yok, öyle bir şey demedim (Gülüyor). Ama olursa da çok mutlu olurum. Onların fikri, ikisinin kararı. Ben sınırlarına girmemeliyim, girmiyorum da ama beğeniyorum. Çok yakışıyorlar birbirlerine"

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

Ünlü şarkıcı, "Babaanne olma fikri size nasıl geliyor?" sorusunu ise "Günün birinde herkes nasıl anneanne, babaanne oluyorsa ben de bir gün olacağım Allah'ın izniyle. Güzel bir şey herhalde, olduğumda anlayacağım bunu" şeklinde cevaplamıştı.