Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…

'ÇOK TATLI BİR KIZ ARKADAŞI VAR'

Ezgi Eyüboğlu ile oğlu Oğulcan Engin'in ilişkisini onaylayan Seda Sayan, "Bir röportajınızda 'Tanıştığım kişiden önce TC kimlik numarası istiyorum' demiştiniz. Oğlunuza da 'Al nüfus cüzdanını kızın' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Onun gerçekten onayladığım, çok tatlı bir kız arkadaşı var ama yok, öyle bir şey demedim (Gülüyor). Ama olursa da çok mutlu olurum. Onların fikri, ikisinin kararı. Ben sınırlarına girmemeliyim, girmiyorum da ama beğeniyorum. Çok yakışıyorlar birbirlerine"