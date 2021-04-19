Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi Oğulcan Engin’den set sürprizi! Ünlü çift böyle poz verdi…
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu ziyaret etti! Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile spor yorumcusu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, uzun bir süre önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşamaya başlamıştı. Ezgi Eyüboğlu ile aşklarına tam gaz devam eden Oğulcan Engin, sevgilisini Teşkilat dizi setinde ziyaret etti. Engin'in jestine kayıtsız kalmayan Eyüboğlu da sevgilisiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Engin'in annesi Seda Sayan'dan ise müstakbel gelininin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı o paylaşım…
'ÇOK TATLI BİR KIZ ARKADAŞI VAR'
Ezgi Eyüboğlu ile oğlu Oğulcan Engin'in ilişkisini onaylayan Seda Sayan, "Bir röportajınızda 'Tanıştığım kişiden önce TC kimlik numarası istiyorum' demiştiniz. Oğlunuza da 'Al nüfus cüzdanını kızın' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Onun gerçekten onayladığım, çok tatlı bir kız arkadaşı var ama yok, öyle bir şey demedim (Gülüyor). Ama olursa da çok mutlu olurum. Onların fikri, ikisinin kararı. Ben sınırlarına girmemeliyim, girmiyorum da ama beğeniyorum. Çok yakışıyorlar birbirlerine"