Survivor'dan aşk çıktı! Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Aysu'nun elenmesinin ardından Nefise bazı sitemlerde bulunmuştu. Nefise Aysu elendikten sonra tüm takımın, oyuncular arasında herkese bir başkası için bir şeyler dediğini öğrenmiş. Nefise Aysu'nun herkes için farklı konuştuğunu, kendini kurtarmak için Buse'yi potaya attığını söyledi.

Hatta olaylar hep birlikte konuşulunca, tüm takım Aysu'nun kendisi hakkında başkasına dedikodu yaptığını öğrendiğini iddia etti.

Buse de, yakın arkadaşı olarak gördüğü Aysu'nun, elenmekten kurtulmak için kendisinin yazılmasına sebep olduğunu öğrenmiş.Aysu'nun elendikten sonra konseyde Buse, Halil'e tavır yapmıştı ve bu tavrın sebebi de meğer Aysu'nun Buse'ye Halil ile ilgili söyledikleriymiş.

Buse ve Halil'in iddiasına göre Aysu, Buse'ye 'Senin yazılmana Halil sebep oldu' demiş. Nefise'nin kendisini yazacağını bilen Aysu, iddiaya göre istatistiklerine güvendiği Halil'e kimin eleneceğini sormuş. Halil'den 'Sen gidersin' cevabını alınca da Buse'nin potaya girmesi için kulis çevirmiş. Ama Buse'ye de yazılma nedeninin Halil olduğunu söylemiş.

Aysu adadan ayrılırken erzakta kendisine düşen pirinci dahi almış. Hatta veda akşamı Nefise'ye Halil'le benim aramda bir şey yok" demiş.

Önceki akşam bu konuyu Acun Ilıcalı, Halil İbrahim Göker'e sordu. Acun Ilıcalı'nın ''Aranızda bir yakınlaşma var mıydı?'' sorusuna Halil İbrahim Göker ''Evet!'' yanıtını verdi.Halil İbrahim Göker şu açıklamaları yaptı: Aysu ile özel bağım vardı. Konseyde birkaç olay konuşuldu. Buse tarafından. Buse'nin o şekilde benle konuşmasının sebebi maalesef Aysu'nun dolduruşlarıymış. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Buse ile Aysu'nun vedasından sonra oturup konuştuk ve Aysu'nun doldurduğu ortaya çıktı! Aysu ile son iki günde olan oldu. Aysu ''Kim gider'' dedi. ''Sen gider'' dedim. Değişim başladı. Buse, keşke bana konseyden önce söyleseydi de Aysu ile yüzleşebilseydim.Buse Plan ise şu sözleri söyledi: Ben konseye gelirken Aysu bana ''Halil bana geldi, senin karşına Buse'yi çıkartacağım, sen Buse'yi eleyebilirsin.'' dedi. Kimseyle konuşamadım. Sinirlendim zaten. Yazılmakla ilgili problemim yok. Ben böyle şeyler duyduğum için bambaşka duygulara girdim.Halil İbrahim Göker: Konsantre problemim var. Aysu ile ilgili değil. Önce can. Muhtemelen o primi sağlamak için ortalığı velveleye verip gitti. Nefise'yi kıskandığından dolayı bunlar oldu. Nefise ve Yusuf'un arası iyi. Ertuğ da şahit, en yakınındaki insanlara bile samimiyetine güvenmiyorum dedi. Meğer benden bahsediyormuş. Yapboz dün oturdu.Acun Ilıcalı ''Bir yakınlaşma olduğu gerçeği var mı yok mu?'' Halil İbrahim Göker, ''Evet'' dedi.