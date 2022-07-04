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Survivor yarışmacıları Nisa ile Ogeday aşklarını ilan etti!

Survivor yarışmacıları Nisa ile Ogeday aşklarını ilan etti!
04.07.2022 12:25

OTOMATİK OYNAT

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Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 seonunun şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrasında sevgilisi Ogeday Girişken'le samimi görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikler Nisa Bölükbaşı'na Ogeday Girişken'in düzenlediği romantik doğum günü kutlaması gündem oldu. Tekne ile denize açılan sevgililer sarmaş dolaş poz vermeyi de ihmal etmed. İşte detaylar...

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