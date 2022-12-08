Survivor Turabi Çamkıran +18 paylaşımlar! Çırılçıplak kadınla paylaştı sonra evlilik kriterlerini açıkladı: ''Yatakta, mutfakta...''

Tabii bu fotoğrafın açıklaması da bir o kadar konuşuldu. Açıklama ise 'Turbo Turabilzerian. "Gelecekte alacağım kupanın bana bu şekilde servis edilmesini istiyorum!" "Bana ne yapmamam gerektiğini söyleyin. Size daha fazlasıyla geri gelim." Bedelini benim ödediğim bu hayatta, zevk aldığım şeyleri yaparken sizin dediklerinizin pek de bir önemi yok benim için. #BiBitmedinizBe! "Beni eleştirecek kadar iyi ve de düzgün kişiler değilsiniz!" şeklinde oldu.

Hızını alamayan Turabi, kendisini eleştirenlere hakaret etti. Ardından da fotoğraflarına photoshop diyenlere cevap verdi.

EVLİLİK KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa evlenmek istediği kadın kriterini açıkladı.

Sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşan Turabi, altına şu notu ekledi;

"İnsan gibi seven varsa Pazartesi gelsin başlasın!

Aranan özellikler;

Güzel olması.

Sadık olması.

Dışarıda hanımefendi olması.

Yatakta iyi olması.

Mutfakta iyi olması.

Gözünün dışaruda olmaması. (Sofrada ve yatakta hiç bir zaman aç kalmayacağı için bu şık geçersizdir!)

En az 3 çocuk yapması.

Anamın gözünün tutması.

Aranan özelliklerden başlıcalarıdır.

İrtibat numarası; Meryem Sultan"