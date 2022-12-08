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Survivor Turabi Çamkıran +18 paylaşımlar! Çırılçıplak kadınla paylaştı sonra evlilik kriterlerini açıkladı: ''Yatakta, mutfakta...''

Survivor Turabi Çamkıran +18 paylaşımlar! Çırılçıplak kadınla paylaştı sonra evlilik kriterlerini açıkladı: ''Yatakta, mutfakta...''
08.12.2022 09:28 - Son Güncelleme: 08.12.2022 09:46

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Survivor Türkiye'nin efsane yarışmacısı Turabi Çamkıran, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem olup adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla takipçilerine küçük çaplı bir şok yaşatan Turabi Çamkıran bu paylaşımlarına devam ediyor. Önce çıplak bir kadınla paylaşım yapan Turabi sonra da evlilik kriterlerini açıkladı. İşte haberin detayları...

Magazin Videoları
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor. Amerika'da yaşayan Turabi, geçtiğimiz günlerde gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşınca sosyal medyadan tepki çekmişti. Diğer fotoğraflarının ve açıklamasının ardından kendimize gelememişken çıplak kadının üstüne kupa koyduğu fotoğrafı paylaştı.

Tabii bu fotoğrafın açıklaması da bir o kadar konuşuldu. Açıklama ise 'Turbo Turabilzerian. "Gelecekte alacağım kupanın bana bu şekilde servis edilmesini istiyorum!" "Bana ne yapmamam gerektiğini söyleyin. Size daha fazlasıyla geri gelim." Bedelini benim ödediğim bu hayatta, zevk aldığım şeyleri yaparken sizin dediklerinizin pek de bir önemi yok benim için. #BiBitmedinizBe! "Beni eleştirecek kadar iyi ve de düzgün kişiler değilsiniz!" şeklinde oldu.

Hızını alamayan Turabi, kendisini eleştirenlere hakaret etti. Ardından da fotoğraflarına photoshop diyenlere cevap verdi.

EVLİLİK KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa evlenmek istediği kadın kriterini açıkladı.

Sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşan Turabi, altına şu notu ekledi;

"İnsan gibi seven varsa Pazartesi gelsin başlasın!
Aranan özellikler;

Güzel olması.
Sadık olması.
Dışarıda hanımefendi olması.
Yatakta iyi olması.
Mutfakta iyi olması.
Gözünün dışaruda olmaması. (Sofrada ve yatakta hiç bir zaman aç kalmayacağı için bu şık geçersizdir!)
En az 3 çocuk yapması.
Anamın gözünün tutması.
Aranan özelliklerden başlıcalarıdır.
İrtibat numarası; Meryem Sultan"

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