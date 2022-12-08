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Pınar Deniz'in Altın Kelebek ödül konuşması Rihanna'dan alıntı çıktı! 'Dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum' Sözler kopyala-yapıştır

Pınar Deniz'in Altın Kelebek ödül konuşması Rihanna'dan alıntı çıktı! 'Dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum' Sözler kopyala-yapıştır
08.12.2022 10:20

OTOMATİK OYNAT

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4 Aralık akşamı dağıtılan Altın Kelebek Ödülleri'nin yankıları hala devam ediyor... Geceye damga vuranlardan biri de Yargı dizisi ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz olmuştu. Özellikle Pınar Deniz'in kıyafeti çok eleştirilirken 'En iyi kadın oyuncu ödülü'nü alırken yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuş, kendisini ti'ye alan paylaşımları meslektaşları Burcu Özberk ile Farah Zeynep Abdullah da beğenmişti. 'Dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum' diyen Pınar Deniz'in ödül konuşmasının, Rihanna'dan alıntı olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı bu kez. İşte haberin detayları...

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