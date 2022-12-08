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Frikik kraliçesi Songül Karlı ‘’ortaya çıksın’’ deyip paylaştı! Son haliyle sosyal medyayı salladı

Frikik kraliçesi Songül Karlı ‘’ortaya çıksın’’ deyip paylaştı! Son haliyle sosyal medyayı salladı
08.12.2022 01:19 - Son Güncelleme: 08.12.2022 01:37

OTOMATİK OYNAT

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İtirafları çok konuşuldu!...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Özellikle derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Karlı, bu kez bambaşka pozlarla gündem oldu. Karlı'nın bir arkadaşı "Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya" diyerek ünlü türkücünün daha önce yayınlanmamış görüntülerini paylaştı. Söz konusu görüntüler, kısa sürede gündem olarak adeta sosyal medyayı salladı. İşte Songül AKrlı'nın o fotoğrafları...

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