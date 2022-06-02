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Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...
02.06.2022 14:07

OTOMATİK OYNAT

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Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'de 1 Haziran Çarşamba akşamı eleme heyecanı yaşandı. 4'lü eleme potasındaki isimlerden Sema Aydemir, şampiyonluk hayallerine veda etti. Anıl, Ayşe ve Batuhan'la eleme potasına kalan Sema, adaya veda etmesinin ardından gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da fenomen yarışmacının hayatını merak edip araştırmaya başladı. İkizi Seda Ocak ile Survivor'da birlikte yarışan Aydemir'in özellikle hayatı merak konusu oldu. Aydemir hakkında araştırma yapanlar, yarışmacının eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sema Aydemir'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi...

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