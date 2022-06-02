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Haberler Magazin Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'de 1 Haziran Çarşamba akşamı eleme heyecanı yaşandı. 4'lü eleme potasındaki isimlerden Sema Aydemir, şampiyonluk hayallerine veda etti. Anıl, Ayşe ve Batuhan'la eleme potasına kalan Sema, adaya veda etmesinin ardından gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da fenomen yarışmacının hayatını merak edip araştırmaya başladı. İkizi Seda Ocak ile Survivor'da birlikte yarışan Aydemir'in özellikle hayatı merak konusu oldu. Aydemir hakkında araştırma yapanlar, yarışmacının eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sema Aydemir'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi...

02.06.2022 01:46 - Son Güncelleme: 02.06.2022 01:46
Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

Survivor All Star 2022'nin 1 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen eleme gecesinde adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

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Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İkizi Seda Ocak ile Survivor'da birlikte yarışan Aydemir'in özellikle hayatı merak konusu oldu.

Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

Aydemir hakkında araştırma yapanlar, yarışmacının eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

İşte başta Sema Aydemir olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı o da tanıdık çıktı! Meğer oğlu Ali’nin babası...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK

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