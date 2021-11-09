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Survivor Nisa Bölükbaşı Barış'tan sonra yine Survivor'dan sevgili buldu! Bu sefer ki sevgilisi Şampiyon...

Survivor Nisa Bölükbaşı Barış'tan sonra yine Survivor'dan sevgili buldu! Bu sefer ki sevgilisi Şampiyon...
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urvivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı. Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Survivor 2020 All Star'a katılması beklenen Nisa Bölükbaşı öyle biriyle fotoğraf paylaştı ki sosyal medya ikiye bölündü. Bir kısım 'sevgili' derken bir kısım da 'Survivor'a birlikte katılacaklar iki yakın arkadaş' diyor. İşte Nisa Bölükbaşı hakkındaki o aşk iddiası.

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Survivor Nisa Barış'tan sonra yine Survivor'dan sevgili buldu! Annesinin bile 'bu kim' dediği kadar değişen Bölükbaşı... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Nisa Böükbaşı'nın adı bu kez de yine bir Survivor yarışmacısıyla anılıyor. Peki arkadaşlar mı yoksa yeni bir aşk mı? İşte iddiaların detayları...

Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu.

Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.

Nisa Bölükbaşı'nın adı şu günlerde bir başka Survivor yarışmacısı hatta şampiyonuyla anılıyor.

O isim Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişkin. Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın bu sezon yayınlanacak olan Survivor All-star'a katılacağı biliniyor. İki, iki arkaşıyla beraber Kapadokya tatiline gidip bir de oradan fotoğraf paylaşınca ortalık karıştı.

Kimi çevreler Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in flört ettiğini ve birbirlerine çok yakıştıklarını söylerken, kimi çevrelerse birlikte Survivor'a gideceklerini ve yakın arkadaş olduklarını söylüyor.

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişiken hakkındaki iddialar sosyal medyayı sallarken, ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

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