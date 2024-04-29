Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te yarışan Merve Aydın, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordulu olan Aydın'ın özellikle ailesi merak edildi. Bir çocuk annesi ünlü ismin 6 sene önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü Survivor yarışmacısın eşi meğer kariyeri boyunca Bursaspor, Türk Telekomspor, Bugsaşspor, Aydınspor, Yeni Amasyaspor ve Keçiörengücü gibi çeşitli takımların frmalarını terleten Mehmet Akif Filiz imiş. İşte Survivor Merve'nin eşi Mehmet Akif Filiz ve oğlu Barlas...