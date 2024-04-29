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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 17:59

Survivor Merve Aydın'ın eşi bakın hangi futbolcu çıktı! İşte Survivor Merve'nin eşi Mehmet Akif ve oğlu Barlas...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te yarışan Merve Aydın, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordulu olan Aydın'ın özellikle ailesi merak edildi. Bir çocuk annesi ünlü ismin 6 sene önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü Survivor yarışmacısın eşi meğer kariyeri boyunca Bursaspor, Türk Telekomspor, Bugsaşspor, Aydınspor, Yeni Amasyaspor ve Keçiörengücü gibi çeşitli takımların frmalarını terleten Mehmet Akif Filiz imiş. İşte Survivor Merve'nin eşi Mehmet Akif Filiz ve oğlu Barlas...

6 yıllık büyük aşk! Survivor Merve’nin eşi bakın hangi futbolcu çıktı! Meğer Merve Aydın’ın oğlunun babası...
6 yıllık büyük aşk! Survivor Merve'nin eşi bakın hangi futbolcu çıktı! Meğer Merve Aydın'ın oğlunun babası...

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