Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

Survivor'da finale doğru adım adım yaklaşılırken, finalistler ilk defa maske gerçeğiyle tanıştı. Şubat ayından bu yana Dominik'te ter döken yarışmacılardan Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıkan yarışmacılar, corona virüs tedbirleri kapsamında maske taktılar. Aylardır izole bir bölgede olan yarışmacılar maskeyle ilk kez tanışırken, Cemal Can'ın tepkisi dikkatlerden kaçmadı.