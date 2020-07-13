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Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

Survivor'da bu akşam, Galataport'ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha gerçekleşecek! SMS oylamasının ardından Survivor 2020'de son iki finalist kalacak. 14 Temmuz Salı akşamı ise Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak. Final koltuğuna oturan iki yarışmacı için oylama yapılacak. Kim daha çok SMS alırsa Survivor'ın bu yılki şampiyonu olacak. Şubat ayından bu yana Dominik'te ter döken yarışmacılardan Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı finale kaldı. Acun Ilıcalı'nın uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıkan yarışmacılar, corona virüs tedbirleri kapsamında maske taktılar. Aylardır izole bir bölgede olan yarışmacılar maskeyle ilk kez tanışırken, Cemal Can'ın tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

13.07.2020 16:33 - Son Güncelleme: 13.07.2020 16:33
Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

Survivor'da finale doğru adım adım yaklaşılırken, finalistler ilk defa maske gerçeğiyle tanıştı. Şubat ayından bu yana Dominik'te ter döken yarışmacılardan Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıkan yarışmacılar, corona virüs tedbirleri kapsamında maske taktılar. Aylardır izole bir bölgede olan yarışmacılar maskeyle ilk kez tanışırken, Cemal Can'ın tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

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Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

Survivor 2020'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde, asin, Cemal Can, Barış ve Berkan'ın son dörde kalmayı başardığı yarışta son konsey gerçekleşti.

Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

Cemal Can'ın dokunulmazlığı almasıyla birlikte Yasin, Berkan ve Barış sms'e çıktı.Oylama sonucunda; Berkan yarışmaya veda ederken, final koltuğuna oturan üç isim Ilıcalı'nın uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

Toplam 14 saat sürecek olan yolculuğun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

MASKEYLE İLK DEFA TANIŞTILAR!
Aylardır izole bir bölgede olan ve pandemiye yönelik tedbirleri bilmeyen Survivor finalistleri ise ilk defa maske gerçeğiyle tanıştı.

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