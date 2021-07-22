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Survivor Aleyna'dan süper minili dekolteli paylaşım! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu Murat Ceylan'la...

Survivor Aleyna'dan süper minili dekolteli paylaşım! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu Murat Ceylan'la...
22.07.2021 16:31
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son pozları sosyal medyayı sallıyor. Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun son paylaşımı ortalığı ateşe verirken Murat Ceylan'ın paylaşımı çok konuşuldu.


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