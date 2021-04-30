Survivor 2021’de bomba aşk iddiası! Batuhan ile Melis arasında neler oluyor?

Her sezonuyla ilgiyle izlenen Survivor'da bomba aşk iddiası gündeme geldi ve büyük yankı uyandırdı. Yıllardır her sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen ve fenomen hale gelen TV8'in sevilen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni olaylar olmasın. Bu kez aşk iddialarına bir yenisi daha eklendi ve izleyiciler Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Survivor Batuhan ile Melis arasında iddialarının çıkmasına neden olan şaşırtan gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve Melis, Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu arasında kıskançlık tartışmalarının yaşandığı görüldü, büyük merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde Survivor Gönüllüler takımındaki Ayşe'de aşk iddilarını güçlendiren bir açıklama gelmişti. Peki iddialar doğru mu, Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? İşte ayrıntılar…

"BENİMLE SÜREKLİ BİR DERDİ VAR"

Survivor Batuhan yarışmada yaptığı açıklamada "Artık dayanamayacağım, söyleyeceğim. Çünkü böyle bir şey olmaz. Melis, birleşme partisinden beri konseylerde Batuhan ismini ağzından düşürmüyor. Benimle sürekli bir derdi var. Bunun sebepleri var. İsmail abi de söylüyor; 'aranızdaki tartışma anlamsız'. Saçma bir tartışma" dedi.

"ONUN İÇİN TEHLİKELİYMİŞİM"

Adada takım arkadaşı Sergen'le sohbet eden Melis ise "Bana ne dedi biliyor musun? Onun için tehlikeliymişim. Onu kötü duruma sokuyormuşum, zarar veriyormuşum. Bunları nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bütün ağır ithamları o bana kullandı. Tek başıma kalmaya çalıştığım bir yerde ağlıyorum, bana 'prim yapmaya çalışıyorsun' diyor" ifadelerini kullandı.

Melis'e tepkisini sürdüren ünlü oyuncu, "Bomboş bir kavga. 'Bomboş cümleler' dememin sebebi asıl niyetini biliyorum, asıl sebebi biliyorum" açıklamasını yaptı.



"Bu saatten sonra hiç çekinmeden de söylerim. Vay efendim 'birleşme partisinde sen Aleyna'lar ile nasıl arkadaş olursun?' Niye olmayayım? Yeni tanıştık. Poyraz'larla da yeni arkadaş oldum..."

Sergen'e dert yanan milli tenisçi, "Geldi bana diyor ki; 'ben seni yeni tanımaya başlıyorum. Demek ki sen böyle biriymişsin'. Neden biliyor musun? Ona 1-2 kere 'hayır' dediğim için. Fikrine zıt bir şey söylediğim için şu an onun için bambaşka biri oldum" dedi.

Survivor Batuhan, "Konu 'onunla konuşursan benimle konuşmaya kadar gitti. 'Melis sen ne anlatıyorsun?' dedim. Öykü'nün aynı cümlelerini Merve almış. Merve sakatlandı, onun boşluğunu Melis alıyor" sözleriyle, kendini savundu.

Melis ise "Batuhan'la tartışıyorum. Batuhan, tartışmayı 'Öykü yapıyordu bunu, gitti. İlayda'ya, Merve'ye kaldı. Şu an Merve yok, o yüzden sen Batuhan'ın üzerine gidiyorsun'a bağladı" yorumunda bulundu.

Survivor Melis, "Her şeyin Batuhan'ın üzerine gitmek için planlandığını düşünüyor. 'Teker teker hepiniz üzerine geliyorsunuz' diye düşünüyor. Herkes bir problem yaşıyorsa, hiç kendine dönüp bakmıyor" ifadelerini kullandı.

"ASLINDA SEBEP BAMBAŞKA"

Geçtiğimiz gün yayınlanan ada konseyince Batuhan, Melis'le ilgili "Birleşme partisinden beri öyle entrikalar içerisindeyim ki inanamazsınız. Öyle tripler yiyorum ki... Bu triplerin de haddi hesabı yok. Tribi neyden yediğim belli değil. Bilmiyorum anlayan anlasın ama yani ben bu konuyu açmak istemiyorum. Bunların hepsinin sebebini oraya bağlıyorum. Aslında sebep bambaşka bir şey." açıklamasını yaptı.

"BATUHAN'A ABAYI YAKMIŞ"

Batuhan'ın açıklamasının ardından da Gönüllüler takımındaki Ayşe, Poyraz'a gizlice "Melis, Batuhan'a abayı yakmış. Kıskançlık tripleri yapıyor bak." dedi.

Oynanan son iletişim ödülünde Melis'in annesiyle konuşması sırasında özellikle Batuhan'a vurgu yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu akşam yayınlanan bölümde Batuhan, ''Bu takımda ne zaman Aleyna desem…'' Melis: Karşı takımda olmalarına rağmen iletişime geçmişler…



Aleyna: Ben şarkı söyledikten sonra yanıma geldi ve şey dedi… ifadeleri yer alıyor.