Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca... 17.02.2020 17:08

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla karşılandı. Survivor 2020 yarışmacıları izleyici tarafından büyük bir merak konusu olmuştu. Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş gibi isimlerin de arasında bulunduğu Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler canlı yayınında karşılaşma sırasında Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev birbirine girdi. İşte Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020'nin ilk kavgası olarak merak edilen Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev arasında yaşananlar ve Survivor 2020 yarışmacıları...

Survivor 2020 izleyicileri merakla Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl gideceğini ve Survivor 2020 yarışmacılarını bekliyordu. 17 Şubat Pazar akşamı TV8 kanalında izleyici ile buluşan Survivor 2020'nin çekildiği adaya Acun Ilıcalı 3 farklı araçla geldi. Survivor 2020'nin ilk kavgası ise Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev arasında çıktı.

Survivor 2020 mücadelesi ilk olarak baraka oyunu ile başladı. Su üzerine bir platformun kurulu olduğu oyunda yarışmacılar ellerindeki yastıklarla birbirlerini düşürecek, hangi takımdan daha fazla kişi kalırsa yarışı onlar kazanacaktı.İlk olarak erkeklerin yarıştığı oyunda rekabet had safhadaydı. Herkes oyunu kazanmak isterken bir anda gerginlik çıktı.

"YÜZÜME VURUYORSUNUZ, ÖYLEYSE BİZ DE VURALIM"

Yerde kalan ve neredeyse düşmek üzere olan Yasin, bir anda sinirlendi ve "Yüzüme vuruyorsunuz, öyleyse biz de vuralım" diye sert çıktı.Yasin'in bu sözleriyle ortam iyice gerilirken, ünlüler takımında yer alan Parviz Abdullayev de yükseldi.Yasin'in bu sözleriyle ortam iyice gerilirken, ünlüler takımında yer alan Parviz Abdullayev de yükseldi. İşte tam bu anda Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi.Tartışma sırasında iki yarışmacı da geri adım atmadı.Kavganın uzamasının ardından Acun Ilıcalı devreye girdi ve sayıyı alan takımın ünlüler olduğunu söyledi.

İLK OYUN ÜNLÜLER TAKIMININ OLDU!

Ardından sular duruldu ve kıyasıya rekabetin sonunda Survivor 2020'de oynanan ilk oyunu kazanan ünlüler takımı oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı; ip, çekiç, çivi ve testereden oluşan malzemeleri aldı.