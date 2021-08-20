Şükran Ovalı paylaştı! ‘’Büyüdüğünü izlemek en büyük hayalim’’... Futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Kızını kameralardan uzak büyüten Ovalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti. Mihran Ela'nın bebekliğinden günümüze görüntülerini bir araya getirdiği videoyu Instagram hesabında yayınlayan Ovalı, paylaşımının altına düştüğü duygusal notla kızının doğum gününü kutladı. Söz konusu paylaşımda Mihran Ela sevimli halleriyle ilgi odağı olurken, videoya beğeni ve yorum yağdı. İşte Şükran Ovalı'nın minik kızı Mihran Ela'nın doğum gününe özel yaptığı o paylaşım....