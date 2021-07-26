'Soracaksan düzgün sor!' Murat Dalkılıç çılgına döndü! Sitare Akbaş'ın adını duyunca...

Geçtiğimiz yıl oyuncu Hande Erçel ile olan uzun süreli ilişkisini sonlandıran şarkıcı Murat Dalkılıç'ın bir süredir, Hande Erçel'in yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Sitare Akbaş sürekli Murat Dalkılıç'ın konserlerinde görüntülense de ikiliden aşk yaşayıp yaşamadıklarına dair bir açıklama henüz gelmedi. İddialar sonrası şarkıcı, önceki gün bir beach'te sahne aldı. Konser sonrası ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlendi. Şarkıcının tepkisi görenleri şaşırttı.