Murat Dalkılıç sevgilisi olduğu iddia edilen Sitare Akbaş'ın adını duyunca çılgına döndü 'soracaksan düzgün sor!'
Geçtiğimzi yıl oyuncu Hande Erçel ile olan uzun süreli ilişkisini sonlandıran şarkıcı Murat Dalkılıç'ın bir süredir, Hande Erçel'in yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Sitare Akbaş sürekli Murat Dalkılıç'ın konserlerinde görüntülense de ikiliden aşk yaşayıp yaşamadıklarına dair bir açıklama henüz gelmedi. İddialar sonrası şarkıcı, önceki gün bir beach'te sahne aldı. Konser sonrası ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlendi. Şarkıcının tepkisi görenleri şaşırttı.
26.07.2021 12:09
- Son Güncelleme: 26.07.2021 12:09
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün bir beach'te sahne aldı. Konser sonrası muhabirlerle konuşan Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlenerek "Bana bir şey soracaksan doğru sor!' dedi.
Beach'te verdiği konserden sonra muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.