Emre Altuğ gençlik fotoğrafını paylaştı! Gören minik oğlu Uzay'a benzetti

Emre Altuğ gençlik fotoğrafını paylaştı! 1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekledi. Lise Defteri, Tatlı Hayat gibi dizilerde rol alan Altuğ, işleri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Altuğ özellikle 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'le yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Emre Altuğ'un 'ne sevmiştim' diye devam eden satırlar dikkat çekti. Emre Altuğ'un küçük oğlu Uzay ile benzerliği ise bir kez daha gündem oldu. İşte Emre Altuğ'un o paylaşımı...