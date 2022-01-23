Songül Karlı ödül törenine güzelliğiyle damga vurdu! Tuğba Özay’dan övgü yağmuru

Songül Karlı ödül törenine güzelliğiyle damga vurdu! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Gaziantep'te gerçekleşen bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Siyah pantolon üzerine giydiği transparan detaylı ve göğüs dekolteli üstüyle boy gösteren Karlı, sosyal medya hesabında geceye dair bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede gündem oldu. Söz konusu videolardan birinde gecenin sunuculuğunu üstlenen Tuğba Özay'ın şarkıcıya övgü yağdırdığı görüldü. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o kıyafeti...