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SON DAKİKA VİDEO: Mustafa Topaloğlu'ndan hastane odasından videolu iyiyim mesajı: 1-2 gün hastanede kalacağım

SON DAKİKA VİDEO: Mustafa Topaloğlu'ndan hastane odasından videolu iyiyim mesajı: 1-2 gün hastanede kalacağım
14.11.2020 17:55
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Son dakika haberine göre, önceki gün bir televizyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan 'uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında videolu mesaj gönderdi, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.


'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı. Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı.




Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

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