SON DAKİKA! Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti | Engin Nurşani kimdir?

Son dakika haberine göre bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gören Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." dedi.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Gerçek ismi "Engin Ayhan" olan Engin Nurşani, 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya geldi. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani'dir. Babası aslen Gaziantep'in İslahiye ilçesiden annesi ise Alman asıllıdır.

Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü "Adına bir çizik çektim" ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur.

2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştır.

Dilek Nurşani ile evlidir ve "Ozan Ali" adında bir erkek çocuk sahibidir.

2019 yılının mayıs ayında gırtlak kanserine yakalanmıştır. Kısa süre önce rahatsızlanan ve gırtlak kanseri olduğu ortaya çıkan halk ozanı Engin Nurşani için bir moral gecesi düzenlenmiş ve çok sayıda sanatçı da bu geceye katılmıştır.

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