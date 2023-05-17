SON DAKİKA I Orhan Gencebay hakkındaki ‘öldü’ iddiası kahretti! Beklenen ilk açıklama geldi!

Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi. Cumhuriyetin 100. yılına armağanı "Canım Türkiye'm" parçasıyla da beğeni toplayan Gencebay, son olarak kahreden bir iddiayla gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Orhan Gencebay'ın vefat ettiğini iddia etti. Bunun üzerine "Orhan Gencebay öldü mü?" sorusunun yanıtı aratıldı. Konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada iddia yalanlanırken Orhan Gencebay da sessizliğini bozu.