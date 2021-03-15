SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kötü gidişatı Fazıl Say'ı çıldırttı! Piyano çalan maymun videosu paylaştı

Son dakika haberi: Fanatik Fenerbahçeliliği ile bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımının kötü gidişatıyla adeta çıldırıyor. Son dakika haberi: Daha önce Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında Samatta'nın kaçırdığı gol sonrası sinirini yastıktan çıkaran Say, dün akşamki Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası Twitter'dan verdi veriştirdi. Ünlü piyanistin sabah saatlerinde maymun videosu çalması ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin kötü gidişatı dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkartıyor. Monşerliğiyle bilinen Say'ın içinden takımın kötü gidişatıyla içinden adeta bambaşka bir insan çıktı.

MAÇTAN ÖNCE UMUTLUYDU

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliğini ağırlayacağı maç öncesi umutlu olan Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam 19.00-20.45 arası şöyle keyifli , neşeli, bol gollü, farklı skor filan, hoş bir zaman geçirmeyi planlıyorum, şu tatsız karantina gününde, şöyle biraz kızdıklarımızı da affedeceğimiz.. bu basit dileğimiz de sorun olmaz değil mi?)) @Fenerbahce" ifadelerini kullandı.

SONUÇ MAĞLUBİYET OLUNCA ÇILDIRDI İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Sarı-lacivertliler lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilince Fazıl Say da adeta isyan etti ve şunları yazdı "Adam kendi kalesine gol atıyor... neresiyle attı kendü bile anlamamıştır. Bu maçı iman gücüyle alırsın... İstifa!!!"

"ADAM GİBİ TEKNİK DİREKTÖR LAZIM"

En çok Altay'a üzülüyorum.. değerli bir yetenektir. Hüsranla Bitti... koca bir sezon daha.. yazık.... Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. en ufak bir üzüntüsü yok.

DİKKAT ÇEKEN MAYMUN PAYLAŞIMI

Say, bu sabah saatlerinde ise piyano çalan maymun videosu paylaştı. İlginç videoya ise "özlemişiz" notunu düştü.