Son dakika: Evinde yangın çıkan Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!

Edinilen son dakika bilgisine göre ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Son dakika... Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

İLK AÇIKLAMAYI CEM YILMAZ YAPTI

Yangın sırasında evinden dışarı çıkan Cem Yılmaz itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürme çalışmasını dışarıdan takip etti. Kendisine yöneltilen soru üzerine "Bir problem yok. Ciddi bir şey yok. Ustalar çalışıyordu aşağıda. Teşekkür ederim" dedi