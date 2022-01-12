Haberler Magazin Videoları Sisi ifşaladı! Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkında yeni perde: "Silahlı adamlarla geldi Yaşar İpek'le Ebru Gündeş'in mesajlarını..."

Sisi ifşaladı! Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkında yeni perde: "Silahlı adamlarla geldi Yaşar İpek'le Ebru Gündeş'in mesajlarını..."

Sisi ifşaladı! Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkında yeni perde: "Silahlı adamlarla geldi Yaşar İpek'le Ebru Gündeş'in mesajlarını..."
12.01.2022 16:36

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Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkı fena ifşalandı Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu tanık olarak konuştu. Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama ise Yaşar'dan geldi. Konuyla ilgili eski eş Seren Serengil de sessiz kalmamış ve yaptığı yorumla dikkat çekmişti. Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i Seyhan Soylu'nun evinde tehdit ettiği iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Seyhan Soylu, Yaşar İpek'in olay günü evine silahlı adamlarla geldiğini anlattı. Soylu ayrıca Yaşar İpek ile Ebru Gündeş'in olay tarihindeki mesajlaşmalarını Seren Serengil'e söylediğini de beyan etti.

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