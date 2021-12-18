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Sinem Kobal'ın gözden uzak yaşayan babasının gençliği eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kopyası! Annesi fenomen babası sır

Sinem Kobal'ın gözden uzak yaşayan babasının gençliği eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kopyası! Annesi fenomen babası sır
18.12.2021 16:07

OTOMATİK OYNAT

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33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Öte yandan Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. En az Sinem Kobal kadar aktif biri daha var o da annesi Nuray Kobal. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. Sinem Kobal'ın babasının gençliğine ait fotoğraf sosyal medyada patladı. Nedeni ise eşi Kenan İmirzalıoğlu'na olan inanılmaz benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

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