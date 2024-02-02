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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 10:04 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 10:18

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile dövme yaptırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, geçen günlerde kızlarıyla tatile çıktı. Sinem Kobal ise tatil pozlarını sık sık sosyal medyada yayınladı. Kobal, son olarak eşi İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile geçici dövme yaptırdıkları anları yayınladı. Kobal'ın çekirdek aile paylaşımı ilgi görürken gözler çiftin küçük kızları Leyla'yı aradı. İşte o paylaşım...

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