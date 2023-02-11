Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı! Hatay'da yılın düeti gerçekleşti o anlara ünlülerden mesaj yağdı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ürkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Sinan Akçıl da o ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı bağışın yanı sıra deprem bölgesine giden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, depremzede Duru ile yaptığı düetle sosyal medyada dikkat çekti. O anları görenler "Allah sizdzen razı olsun" , "Cansınız siz" yorumları yaptı.