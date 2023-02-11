Haberler Magazin Videoları Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı!

Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı!

Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı!
11.02.2023 15:33 - Son Güncelleme: 11.02.2023 15:33

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:32
Taha Duymaz öldü mü!
Magazin 00:30
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen...
Magazin 00:45
‘’Umut olmak için yola...
Magazin 00:17
Enkaz altında Zeynep Bastık...
Magazin 00:20
Zuhal Topal’dan kahreden...
Magazin 00:43
Ünlüler 'tek yürek' oldu!...
Magazin 00:53
Gamze Özçelik deprem...
Magazin 01:46
Derya Uluğ'dan Taha Duymaz...
Magazin 01:05
CZN Burak'tan Taha Duymaz...
Magazin 00:58
Kerem Bürsin ve Yusuf...
Magazin 02:06
Arda Ayten de depreme...
Magazin 00:32
Burcu Biricik ve Selma...

Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı! Hatay'da yılın düeti gerçekleşti o anlara ünlülerden mesaj yağdı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ürkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Sinan Akçıl da o ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı bağışın yanı sıra deprem bölgesine giden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, depremzede Duru ile yaptığı düetle sosyal medyada dikkat çekti. O anları görenler "Allah sizdzen razı olsun" , "Cansınız siz" yorumları yaptı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA