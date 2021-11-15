Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'na dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Peki, Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar...



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.

İşte haberin detayı;

Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti.

Polis, 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

'DOLANDIRICILIĞI BİLSEM ASLA KABUL ETMEZDİM'



Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklanan Yeşim Aydın'ın da "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

2017'DE KAVGAYA KARIŞTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞ



İzmir'de, sosyal medyada para ödülü kazanıldığını söyleyip, 'Vergisi var' diyerek de para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine operasyon sonrası gözaltına alınan 18 kişi arasında bulunan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, 4 Ocak 2019'da da Ödemiş ilçesinde 2017 yılında karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Barankoğlu'nun, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.