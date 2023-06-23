Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz Bodrum'da görüntülendi! İşte o anlar...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı bir yerde Fatih'i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş iskelede görüntülendi. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Bir aydır aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu çifti Bodrum'da yakalandı. Bir teknede tatil yapan oyuncuların aşkı da belgelenmiş oldu.