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Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Dava sonuçlandı! | Sibel Gökçe kimdir?

Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Dava sonuçlandı! | Sibel Gökçe kimdir?
17.12.2021 12:41

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Oryantal Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Oryantal Sibel Gökçe, katıldığı bir TV kanalında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Bu iddianın ardından soluğu mahkemede alan 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Bu asılsız iftira yüzünden onurum kırıldı, itibarım sarsıldı" dedi. Tatlıses, Sibel Gökçe ve TV kanalından 60 bin lira tazminat talep etti. Mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses'in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı, kazanan ise Tatlıses oldu.

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SİBEL GÖKÇE KİMDİR?
Sibel Gökçe, 1970 yılında Almanya'da doğdu. Gökçe, kameralarla henüz 15 yaşındayken tanıştı. 1991 yılında dansa adım atan Gökçe, kendisini oryantalde geliştirerek, birçok televizyon programında boy gösterdi. Oyunculuk tecrübesi de bulunan Gökçe; Silaha Yeminliydim, Dökülen Yapraklar, Güneşten de Sıcak, Sen Benimsin, Dört Köşe Dünya, Yabancı gibi projelerde yer aldı.
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