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Sibel Can’dan sahnede oryantal dersi! Hem oynadı hem öğretti: ‘’Hiç yormayacaksınız kendinizi..."

Sibel Can’dan sahnede oryantal dersi! Hem oynadı hem öğretti: ‘’Hiç yormayacaksınız kendinizi..."
20.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:15

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Hakan Ural'la 1988-1999 yılları arasında evli kalan ve Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcının 10 yıl süren evliliğinden Emir Aksüt adında bir evladı daha oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı şimdi ise hemcinslerine verdiği taktikle gündeme geldi. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la sunuculuğunu üstlendiği programda cilveli halleriyle dikkat çeken Sibel Can'ın hem verdiği taktik hem de o halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

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