Sezen Aksu'nun İzmir Karaburun'daki kaçak villasına baskın! Havuzdan denize 50 metrelik boru döşetti

11.06.2020 13:59

Sezen Aksu'nun villasından denize atık bırakıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine belediye harekete geçti. Sanatçı Sezen Aksu'nun Karaburun Manal Koyu'ndaki denize sıfır villasında belediye ekipleri, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen havuzdan denize 50 metrelik boru döşendiğini tespit etti. Denize uzanan boru ve bağlantıları sökülürken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Sanatçı Sezen Aksu'nun Karaburun Manal Koyu'ndaki denize sıfır villasında belediye ekipleri, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen havuzdan denize 50 metrelik boru döşendiğini tespit etti. Denize uzanan boru ve bağlantıları sökülürken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Karaburun Belediyesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun villasından denize atık bırakıldığı şikayeti üzerine inceleme yaptı.

Ekipler, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen villanın havuzundan denize 50 metrelik bir boru döşendiğini tespit etti. Belediye ekipleri, havuzdan denize uzanan boruyu söküp tutanak tuttu.

Sezen Aksu'nun geçtiğimiz aylarda, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi, güzellik merkezine kiraya verdiği iddia edilmişti.